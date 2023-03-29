4 ilde okullar tatil edildi

Ordu, Gümüşhane, Yozgat ve Nevşehir'de kar yağışı nedeni ile eğitime ara verildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiği belirtilerek il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 30 Mart 2023 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtilerek yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

Kamuda görevli engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilk ve orta okulları, liseler, mesleki eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 30 Mart 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler de sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personel ilgili birim amirlerince değerlendirilmek üzere idari izinli sayılabilecektir."

ORDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi.

YOZGAT

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.