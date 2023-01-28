4-6 yaş için düzenlenen Kur'an kurslarında 193 bin 564 öğrenci eğitim alıyor

4-6 yaş için düzenlenen Kur'an kurslarında 193 bin 564 öğrenci eğitim alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde düzenlenen 4-6 yaş grubu Kur'an kursları devam ediyor.

Bu kurslarda, 2021-2022 döneminde 168 bin 439 çocuk eğitimini tamamlamıştı, 2022-2023 döneminde ise 193 bin 564 öğrencinin eğitimi sürüyor.

Eğitimlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı" sertifikasına sahip Kur'an kursu öğreticileri görev yapıyor.

Kurslarda öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanan müfredatla, değerler eğitimi ve Kur'an-ı Kerim'i tanıma dersleri veriliyor.

Kurslarda eğitim alan çocuklar, sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i ses ve şekil olarak öğreniyor.