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30 Mart 2023 Perşembe 16:10:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 16:10:00

3 Nisan itibarıyla yüz yüze eğitime dönüş... YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde hibrit sisteme geçilecek

Kaynak: AA

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YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Etiketler : yök öğrenci erol özvar yüz yüze eğitim hibrit sistem

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