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18 Mayıs 2021 Salı 22:34:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 22:34:00

27. Dönem POMEM sınav yerleri açıklandı

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27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Ayrıntılı bilgi için; http://pa.edu.tr" ifadesine yer verildi. POMEM fiziki yeterlilik parkuru sınav yerleri https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-baskanligi ekranı üzerinden E Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

Etiketler : POMEM 27. Dönem sınav yeri
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