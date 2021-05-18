27. Dönem POMEM sınav yerleri açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Ayrıntılı bilgi için; http://pa.edu.tr" ifadesine yer verildi. POMEM fiziki yeterlilik parkuru sınav yerleri https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-baskanligi ekranı üzerinden E Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.