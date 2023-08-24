İslami Finans Eğitimi Aldılar Şimdi Sırada Katar Gezisi Var

İslam iktisadı alanında gençler yetiştirmek üzere hayata geçirilen Finans Genç projesi ilk mezunlarını verdi. Bir yıl boyunca derslere devam eden, projelerini hazırlayan ve başarıyla dönemi tamamlayan 26 gence sertifikaları takdim edildi. Mezun öğrenciler dönemi Katar'a düzenlenecek gezi ile tamamlayacak.

Finans Genç projesi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından gençlerin İslami finans bilinci kazanması ve bu alanda çalışması, yeniliklerden haberdar olarak onları uygulaması ve uluslararası piyasaya entegre insan kaynağının yetişmesi amacıyla 2022 yılı mart ayında hayata geçirildi. Proje ile bu alana yelken açacak insan kaynağı ile İslami finans alanının geliştirilmesi, enstrümanların gelişmesi ve yenilerinin ortaya konması, uluslararası kolektif çalışma ortamının sağlanması ve İslami finans sektörünün potansiyeline ulaşması hedeflendi.

Projeden Herkes Heyecan Duydu

İki ayrı program olarak Dönemlik Atölye ve Birikimli Atölye şeklinde başlayan projenin Birikimli Atölye kısmına kasım ayında başlayan 31 öğrenciden 26'sı dönemi başarıyla bitirerek ÖNDER Genel Merkezinde düzenlenen törende sertifikalarını aldı. Programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Bu projeyi anlattığımız bu alanla ilgili kim varsa çok kıymetli buldu. Herkes heyecan duydu. Bu açıkçası bizi de motive etti" dedi. İlk adımın güzel atıldığını ve bu sebeple başarılı bir şekilde gideceğini ümit ettiklerini belirten Ceylan gençlere seslenerek, "İlk adımını sizlerin attığı bundan sonra hem Türkiye'de hem de ümmet coğrafyasında bir şeylerin değişeceğine inandığımız bir süreç oldu bizim için. Elhamdülillah çıktıların güzel olacağına inanıyoruz, uzun vadede de güzel geri dönüşler alacağız" diye konuştu.

Yeni Şeyler Söyleyeceksiniz

Bu projede bir işin Müslümanca nasıl yapılabileceğini, İslami temellerden sapmadan, İslami hassasiyetlerden kopmadan nasıl sürdürüleceğini göstermek üzere yola çıktıklarını kaydeden Ceylan sözlerine şöyle devam etti: İnşallah hayat boyu bu düsturu temel değeriniz olmaktan çıkarmazsınız diye ümit ediyorum. Hayat sizin önünüze çok güzel fırsatlar çıkarır, çok iyi imkanlar sunar ama temel misyonumuzu, duruşumuzu, İslami hassasiyetlerimizi, değerlerimizi kaybetmeden yaşayabilme üzerine hayatımızı inşa edersek o zaman kıymetli, anlamlı bir iş yapmış oluruz. Bugün ümmet coğrafyasının bir çıkmaza girdiği anda sizler inşallah yeni şeyler söyleyecek, güzel işlere imza atacaksınız. Bunun için bütün çabamız, inancımız. İnşallah istikamet üzere bir çizgi boyunca hayatınızı sürdürürsünüz.

3 Bin Kişi Yetiştireceğiz

ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç de projede planlanan her eğitimin yapıldığını, dönemsel sıkıntılardan etkilenmeden yola devam ettiklerini söyledi. Gençlere çabaları için teşekkür eden Büyükdinç, "Bu projeden her yıl 30 kişi mezun edersek 10 yılda 3 bin kişi yetiştirmiş olacağız. Bu bizim için büyük bir başarı" dedi. Yeni öğrencilerle projeye devam edeceklerini aktaran Büyükdinç, "Üniversitelerde kulüp faaliyetlerine katıl, sosyal yönünü ve liderlik özelliklerini geliştirir derler. ÖNDER bize kapılarını açtı ve kendimizi yetiştirmemizi sağladı. Bugün 1000-1500 kişiyle gençlik faaliyetlerini yürütüyoruz. Gençlerimize hem kendilerini yetiştirip geliştirecekleri hem de potansiyellerini gerçekleştirdikleri bir ortam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Katar Gezisi İle Son Bulacak

Kasım 2022'de başlayan ve 6 aylık İslam İktisadı ve çeşitli alt başlıkların işlendiği Birikimli Atölye'den mezun olanlara program sonunda sertifikaları takdim edildi. Gençler aldıkları eğitimle ilgili 6 farklı ekip halinde Zekât, Vakıf, Dijital Finans, Altyapı Sukuk, Katılım Bankacılığı ve Mikrofinans konularını çalışarak sunumlarını yaptı. Gençlere ayrıca projenin devamı olarak gerçekleştirecekleri Katar gezisinin biletleri de sunuldu. İslam iktisadını yerinde görmek, tanışmak ve incelemelerde bulunmak üzere yapılacak olan 5 günlük gezide, kurum ve kişilerle temaslarda bulunulacak. Finans ve yatırım alanındaki önemli merkezler ziyaret edilecek.

Danışmanlar Eşliğinde Eğitim

Üniversitelerin iktisat, işletme, uluslararası ticaret, mühendislik, hukuk ve ilahiyat bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin katıldığı programda gençler önce teorik eğitimden geçti ardından projelerini hazırladı. Gençlere mikrofinans alanında İKAM Direktörü Dr. Afşin Sancar, zekat alanında TKBB Direktörü Fatma Eser Çınar, altyapı sukuk alanında İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İsa Yılmaz, vakıf alanında Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ozan Maraşlı, katılım finans alanında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Hafsa Orhan ve dijital finans alanında Macellan CPO Melih Turan rehberlik etti. Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü'nden Prof. Dr. Murat Şimşek ve Kuveyt Türk Operasyon Grup Başkanı Adil Döşeyen eğitimciler arasında yer aldı.