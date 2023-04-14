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14 Nisan 2023 Cuma 12:23:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 12:23:00

2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 26 Mart'ta yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kağıtları ve soruların doğru cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL'e giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarında yaptığı işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevaba bakabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenirken, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.

Etiketler : ösym yökdil cevap kağıtları aday cevapları
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