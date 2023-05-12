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12 Mayıs 2023 Cuma 20:51:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 20:51:00

2023-MSÜ tercih süreci 25 Mayıs'a kadar sürecek

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Milli Savunma Bakanlığı, 2023-MSÜ tercih işlemlerinin 25 Mayıs 23.59'a kadar süreceğini anımsatan paylaşımda bulundu.

3 Mayıs'ta başlayan 2023-MSÜ tercih işlemleri 25 Mayıs 23.59'a kadar sürecek.

Başvurular, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın tercih sürecine ilişkin paylaşımında "Bir gün Millî Muharip Uçağımız KAAN'ı uçurmanın hayalini kuran gençlerimizi, gökyüzüyle ilk tanışacağı yere, MSÜ Hava Harp Okuluna bekliyoruz" sözleri yer aldı.

Etiketler : msb msü personeltemin 2023-MSÜ tercih işlemleri
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