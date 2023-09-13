2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılar dikkat! ÖSYM'den açıklama

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik: Branş Bazında Sıralamalar ÖSYM tarafından ilan edildi

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM aday işlemleri sistemine yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.