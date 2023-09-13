2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik: Branş Bazında Sıralamalar ÖSYM tarafından ilan edildi
Kaynak: AA
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM aday işlemleri sistemine yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM aday işlemleri sistemine yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
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