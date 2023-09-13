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13 Eylül 2023 Çarşamba 11:14:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 11:14:00

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik: Branş Bazında Sıralamalar ÖSYM tarafından ilan edildi

Kaynak: AA

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2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM aday işlemleri sistemine yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM aday işlemleri sistemine yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Etiketler : 2023 KPSS Öğretmenlik sınavı ÖSYM sıralama
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