2022-KPSS'de sınav merkezini değiştirmek isteyenlerin başvuruları 11 ve 12 Ağustos'ta alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumlarının 24 ve 25 Eylül, ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de uygulanacağı hatırlatıldı.

Sınava başvuran adaylardan isteyenler, 11 ve 12 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 23.59'da sona erecek