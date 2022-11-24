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24 Kasım 2022 Perşembe 10:11:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 10:11:00

2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı

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2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarında bekleyiş son buldu ve sınav sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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