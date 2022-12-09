ALES sonuçları açıklandı

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09 Aralık 2022 Cuma 10:18:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 10:18:00

2022-ALES/3 sonuçları açıklandı

Kaynak: TRT Haber

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20 Kasım'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-ALES/3) sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

20 Kasım'da yapılan ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-ALES/3 sonuçlarınının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Etiketler : ales sınav sonuçları ösym ales sonuçları
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