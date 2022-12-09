ALES sonuçları açıklandı

2022-ALES/3 sonuçları açıklandı
Kaynak: TRT Haber
20 Kasım'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-ALES/3) sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.
20 Kasım'da yapılan ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-ALES/3 sonuçlarınının açıklandığını duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.