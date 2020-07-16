LGS Tercih klavuzu yayımlandı! Çok önemli değişiklik

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 20 Haziran'da başarıyla uygulandı. 2019 yılında 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda, 2020'de 1 milyon 472 bin 88 öğrenci yer aldı. Böylece sınava katılan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artış gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın sağlıklı uygulanabilmesi için okul sayısını yaklaşık 5 kat, görevli sayısını ise 2 kattan fazla artırdı.

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TERCİH KLAVUZU YAYIMLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı.

LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.



LGS 2020 sonuçları erişime açıldı. Sınava katılan 1 milyon 472 bin 303 öğrenci sınav sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar bakanlığın resmi adresi üzerinden ilan edildi. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerini yapabilecekler. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav (LGS) sonuçları adayların erişimine açıldı. 20 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçları meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler puanlarını öğrenmelerinin ardından, kılavuzda yer alan kurallara göre tercih işlemlerini yapabilecekler. Lise tercihleri, devlet okullarını düşünenler için e-Okul sistemi üzerinden, özel okulları tercih edecekler ise o okulların müdürlükleri ve internet siteleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Heyecanla beklenen 2020 LGS sonuçları erişime açıldı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.