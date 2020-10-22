2020-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz Eylül ayında binlerce adayın girdiği KPSS sınavının sonuçlarının açıklanması için adaylar gün sayıyordu. 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran adaylar, ÖSYM'nin 22 Ekim tarihini beklemeye başlamıştı. 22 Ekim'den önce açıklanması beklenen KPSS 2020 lisans sınav sonuçları, ÖSYM'nin son dakika KPSS açıklaması ile bugün erişime açıldı. İşte KPSS sonuçları öğrenme ekranı!

2020 KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı gelmişti. ÖSYM, KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacağını bildirmişti. ÖSYM'nin verdiği tarihten önce açıklama yapmasını bekleyen adaylar, bir an önce KPSS 2020 lisans sonuçlarının açıklanması için ÖSYM'den haber bekliyordu. ÖSYM bugün son dakika açıklaması yaparak KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2020 KPSS sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet sayfasından yayımlandı.

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KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI ADRESE GÖNDERİLECEK Mİ?

Adaylar için sınav sonuçlarına dair herhangi bir sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine bununla ilgili bir belge gönderilmeyecek. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından paylaşılacak olan sonuç bilgilerinin içinde adayların doğru cevap ve yanlış cevaplarına ek olarak KPSS puanları da yer alacak. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama doğrultusunda resmi internet sitesinden ilan edilecek olan sonuçlar, adaylar için tebliğ hükmünde olacak.

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına katılacak adaylar başvurularını 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında tamamladı. Geç başvurular ise 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde yapıldı. Adaylar ÖSYM kılavuzunda yayınlanan başvuru şartlarına uygun olarak sınav ücretlerini ödedi. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş belgeleri ve sınav saati ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu.