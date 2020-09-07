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07 Eylül 2020 Pazartesi 13:14:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 13:29:00

ÖSYM'den son dakika açıklaması! Sınav sonuçları açıklandı

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Son dakika haberi: ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2020 -DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. İşte, 2020 DGS sonuç açıklama sayfası...

Dikey Geçiş Sınavı (2020 DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan DGS 2020 sınavının sonuçları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada sonuçların adayların erişimine açıldığını aktardı.Meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans mezunlarının girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

DGS SINAV SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

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