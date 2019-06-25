2019 LGS tercih kılavuzu yayınlandı! LGS tercih kılavuzu tıkla öğren!

2019 LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? LGS 2019 tercih kılavuzu yayınlandı mı? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ortaokul 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları dün açıklandı. Heyecanla beklenen sonuçlara adaylar Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sitesinden ulaşabiliyor. LGS tercih ve yerleştirme süreci ardından 1531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjana öğrenci alınacak. 2019 LGS tercih kılavuzu, 2019 taban ve tavan puanları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte 2019 LGS tercih kılavuzu ve detayları..

LGS 2019 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2019 LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2019 LGS tercih kılavuzunun bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor. 2019 LGS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemi bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecekt.

LGS'DE 565 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran 2019'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları ile ilk kez "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı.

Raporda yer alan bilgilere göre, bu yıl merkezi sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrenci katıldı.

565 öğrenci, merkezi sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Bu öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi.

Ortalaması 298,87 ve standart sapması 78,73 olarak hesaplanan dağılımda, öğrencilerin yüzde 12,87'si 400-500 aralığında puan aldı.

Merkezi sınav puanı dağılımında, öğrencilerin en yoğun (yüzde 46,47) bulunduğu aralığın 200-300 olduğu görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR? HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.