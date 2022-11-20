19 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Kaynak: TRT Haber
Ara tatil sona erdi. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 9 günlük tatilin ardından yarın ders başı yapacak.
İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili, yarın çalacak.
19 milyon öğrenci, tekrar eğitime başlayacak. Ara tatilde Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı da yapıldı.
81 ilde yapılan tek oturumluk sınava 595 bin 598 öğretmen katıldı.
Sınavı kazananlar, uzman veya başöğretmen olacak. Sonuçlar, 12 Aralık'ta ilan edilecek.
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