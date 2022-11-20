VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuveyt'ten Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına övgü
Başkan Erdoğan, Katar'a gitti
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İran İnsan Hakları Örgütü: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 378'e yükseldi
Tedarik zincirinde çocuk işçiliğini en çok gelişmiş ülkeler kullanıyor
"Harekat ile bir kere daha gösteriyoruz, ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler"
"Herson'dan tahliye edilen 88 Ahıska Türkü, Türkiye'ye ulaştı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kılıç Harekatı paylaşımı
Harekat emrini böyle verdi
"Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz"
Guterres, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen ülkelere destek kararından memnun
Trump'ın Twitter hesabı kullanıma açıldı
Bakan Özer: Tüm okullarımız çevre dostu olacak
Tuzla'da fabrikada yangın
19 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Çin'de 6 ay sonra Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti
Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı
İlk kez kızıyla
Survivor ile adını duyuran Nagihan Karadere: Rol yapmak beni zorladı
Sahnesini Müslüm Gürses'e adadı
Sipahi ekibi sete çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eylülde 45,1 milyar liralık yatırım teşvik belgesi verdi
3500 kişilik koro
20 Kasım 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 11:30:00

19 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Ara tatil sona erdi. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 9 günlük tatilin ardından yarın ders başı yapacak.

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili, yarın çalacak.

19 milyon öğrenci, tekrar eğitime başlayacak. Ara tatilde Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı da yapıldı.

81 ilde yapılan tek oturumluk sınava 595 bin 598 öğretmen katıldı.

Sınavı kazananlar, uzman veya başöğretmen olacak. Sonuçlar, 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Etiketler : öğrenci ara tatil ders başı
Dilşad ‘Darmaduman' olacak

Dilşad ‘Darmaduman' olacak
İki Gökçe Kırgız arasında kukuk savaşı

İki Gökçe Kırgız arasında kukuk savaşı
Sahte düğün güldürecek

Sahte düğün güldürecek
"Güzellik yarışmasına katılmam yanlıştı"

"Güzellik yarışmasına katılmam yanlıştı"
Tolgahan DiCaprio

Tolgahan DiCaprio
Evlerini ayırdılar

Evlerini ayırdılar
Annesini ablası sandılar

Annesini ablası sandılar
Artık 3 kişiyiz

Artık 3 kişiyiz
Mutsuzken karşıma çıktı

Mutsuzken karşıma çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX