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EĞİTİM

10 ilde eğitim gören öğrenciler farklı illere nakil edilebilecek

10 ilde eğitim gören öğrenciler farklı illere nakil edilebilecek

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız." açıklamasını yaptı.

Depremzede öğrenciler istedikleri illerdeki okullara nakil edilebilecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız" ifadelerine yer verdi.