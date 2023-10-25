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25 Ekim 2023 Çarşamba 14:59:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 14:59:00

Dünya genelinde haziran-eylül döneminde zorla yerinden edilenlerin sayısı 4 milyon arttı

Kaynak: AA

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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, eylül itibarıyla dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının 114 milyonu aştığı tahmin edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünya genelinde devam eden savaş, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısının, bu yılın haziran-eylül döneminde 4 milyon artarak 114 milyonu aştığının tahmin edildiğini bildirdi.

BMMYK tarafından yayımlanan raporda, çatışmaların artmasıyla zorla yerinden edilmelerin sayısının da yükseldiğine işaret edildi.

2009-2023 yıllarındaki verilerin yer aldığı raporda, "Dünya genelinde savaş, zulüm, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerinden edilen kişi sayısın eylül sonu itibarıyla 114 milyonu aşmış olabilir." ifadesi yer aldı.

Raporda, bu yılın ilk yarısında zorla yerinden edilmelerin başlıca sebepleri arasında Ukrayna'da devam eden savaş, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Myanmar'daki çatışmalar, Somali'deki iklim olayları ile Afganistan'daki insani krizin yer aldığına işaret edildi.

Zorla yerinden edilen kişilerin yarısından fazlasının kendi ülkelerinin sınırları içerisinde hareket ettiği vurgulanan raporda, haziran-eylül döneminde 4 milyon kişinin daha yerinden edildiği bilgisine yer verildi.

7 Ekim'de İsrail ile Filistin arasında başlayan çatışmalar nedeniyle yaşanan göçlerin rapora dahil edilmediği bildirildi.

Düşük ve orta gelirli ülkelerin, mülteciler ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin yüzde 75'ine ev sahipliği yaptığı da raporda belirtildi.

"Dünyanın odak noktası şu anda Gazze'de yaşanan insani felaket"

Raporda görüşlerine yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Dünyanın odak noktası şu anda haklı olarak Gazze'de yaşanan insani felaket. Ancak küresel olarak çatışmalar artıyor veya tırmanıyor. Çatışmalar masum hayatları parçalıyor ve insanları yerlerinden ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun çatışmalara çözüm bulma veya yenilerini önlemedeki yetersizliğinin, yerinden edilmeye ve sefalete neden olduğunu kaydeden Grandi, "Çatışmaları sona erdirmek için birlikte çalışmalıyız. Mültecilerin ve diğer yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerine veya hayatlarına yeniden başlamalarına izin vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Grandi, ortaklarıyla birlikte mülteciler için çözüm bulmaya devam edeceklerini kaydetti.

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