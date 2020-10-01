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01 Ekim 2020 Perşembe 17:18:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 17:18:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç dönemi

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında statü değişikliğine gitti. Federasyon, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı statüye göre, bu sezon organizasyonda mücadele edecek 145 takım, 5 eleme turu, 3 de final etabını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Tüm turlarda maçlar tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım tur atlayacak. Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını düzenlemesi yapıldı.

Süper Lig için uygulanan "Takımların A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir." maddesi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli olmayacak.

Kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek. Bu nedenle maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

Hükmen mağlubiyet kararının ardından, statüdeki "Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alamaz." hükmü uygulanmayacak.

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