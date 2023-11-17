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17 Kasım 2023 Cuma 18:59:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 18:59:00

Zimbabve'de olağanüstü hal ilan edildi

Kaynak: AA

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Zimbabve'nin başkenti Harare'de kolera salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Harare Belediye Başkanı Ian Makone, başkent çevresinde artan kolera vakaları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Makone, bu salgının, 2008'de Zimbabve'de 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kolera salgınıyla benzerlik taşıdığını ifade etti.

ÜLKEDE KOLERA SALGINI

Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta patlak veren salgında 14 Kasım'a kadar 7 bin 398 şüpheli kolera vakası tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu salgında en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin de hastanede tedavi altında alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2008'de 100 binden fazla kolera vakasının kaydedildiği büyük salgında, en az 4 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : kolera salgını olağanüstü hal Harare Zimbabve
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