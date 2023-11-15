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Zimbabve'de katliam gibi trafik kazası: 22 kişi öldü
15 Kasım 2023 Çarşamba 16:44:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 16:44:00

Zimbabve'de katliam gibi trafik kazası: 22 kişi öldü

Kaynak: AA

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Zimbabve'de yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve polisinden yapılan açıklamaya göre, Bulawayo-Beitbridge kara yolunda minibüs ile kamyon çarpıştı.

Kazada, 22 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralananlar, bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Etiketler : kaza Zimbabve yolcu minibüsü
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