Zimbabve'de katliam gibi trafik kazası: 22 kişi öldü

Zimbabve'de katliam gibi trafik kazası: 22 kişi öldü

Zimbabve polisinden yapılan açıklamaya göre, Bulawayo-Beitbridge kara yolunda minibüs ile kamyon çarpıştı.

Kazada, 22 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralananlar, bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.