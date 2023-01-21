Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz'deki Ukrayna limanlarını bloke etmesine diplomatik çözüm bulduklarını hatırlatarak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasındaki rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu söyledi.

Zelenskiy, her yıl Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na videokonfenrans aracılığıyla mesaj gönderdi.

21'inci yüzyılda dünyanın hiçbir yerinde gıda kıtlığının olmaması gerektiğine inandığını söyleyen Zelenskiy, "Gıda kıtlığı sonsuza dek geçmişte kalmalı ve geri gelmemeli. Bu, küresel bir hedef olmalı." dedi.

Zelenskiy, insanları yiyecek veya sudan mahrum etmeye çalışanların, tüm insanlığın düşmanı olduğunu belirterek "Bu düşmanları birlikte yenmeliyiz." diye konuştu.

Ülkesinin her zaman küresel gıda pazarı ilişkilerinde sorumlu bir katılımcı olduğunun ve olacağının altını çizen Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına rağmen dünyaya gıda tedarik etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz'deki Ukrayna limanlarını bloke ettiğini ancak tedarike yeniden başlamanın diplomatik bir yolunu bulduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'e ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uygulanması konusunda zamanlı ve etkin katılımlarından dolayı şükranlarımı sunmak isterim."

"SAVAŞTAN ÖNCE HER AY 6,5 MİLYON TON GIDA İHRAÇ ETTİK"



Ukrayna'nın tarımsal potansiyeli dahil bütün potansiyelini yok ettiğini söylediği Rusya ile devam eden savaştan önce her ay 6,5 milyon ton gıda ihraç ettiklerini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın saldırganlığı ve gıda ihracatımızı engelleme girişimleri nedeniyle sevkiyatlar yarı yarıya azaldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, gıda taşıyan yüzden fazla geminin İstanbul Boğazı'na yakın bir bölgede beklediğini belirterek gemilerin denetlenmesi gerektiğini ve Rus temsilcilerin bu denetimi engellediğini söyledi.

Gıda kıtlığının siyasi nüfuz aracı haline getirilmesinin cezalandırılması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, gıda pazarını mahveden "saldırganlığı" durdurmak için dünyanın daha fazla kararlılığa ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.