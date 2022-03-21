Zelenskiy'den referandum çıkışı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 26. gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmaların gölgesinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

