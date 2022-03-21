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21 Mart 2022 Pazartesi 22:23:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 22:23:00

Zelenskiy'den referandum çıkışı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 26. gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmaların gölgesinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Etiketler : Zelenskiy Rusya Ukrayna
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