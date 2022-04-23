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Zelenskiy'den Putin'e toplantı çağrısı

Zelenskiy'den Putin'e toplantı çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirmek için toplantı çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek" dedi.

