23 Nisan 2022 Cumartesi 20:42:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 21:05:00
Zelenskiy'den Putin'e toplantı çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirmek için toplantı çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek" dedi.
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