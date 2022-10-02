VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden: Venezuela'da tutuklu 7 ABD'li serbest bırakıldı
Kuzey ve iç kesimler için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı
Zelenskiy: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde
Manisa'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ian kasırgası Florida'da 64 can aldı
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Bakan Kurum: Sosyal konutları muhalefete rağmen yapacağız
Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidiyor
Manisa'da seyreden yolcu otobüsü alev aldı
Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 87 bin 258'e ulaştı
Politico, Başkan Erdoğan'ın diplomasi zaferlerini kaleme aldı
TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması
Tekirdağ'daki orman yangını söndürüldü
Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti
Sakarya'da MİT destekli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kuzey Akım 2'deki sızıntı durdu
Katar tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu!
Gazprom: Moldova ile doğal gaz sözleşmesini her an feshedebiliriz
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Rusya dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Koca: Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız
Fransa'da bir valinin Twitter'daki "ayrımcı" ifadeleri tepki çekti
Ukrayna: Sivil konvoya düzenlenen saldırıda 24 kişi öldü
02 Ekim 2022 Pazar 00:04:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 00:05:00

Zelenskiy: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, Ukrayna bayrağının Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrinde dalgalandığını açıkladı. Zelnskiy, "Ukrayna kendine geri dönecek. Hem doğuda hem güneyde ve şimdi ilhak etmeye çalıştıkları ve 2014'ten beri ilhak edilen Kırım... Bayrağımız her yerde olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü açıklamasında, Ukrayna ordusunun Donetsk'te ilerleyişini sürdürdüğü Liman şehrindeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna güçlerinin bölgede yeniden ele geçirdiği yerleşim birimlerine işaret eden Zelenskiy, "Bu hafta boyunca Donbas'ta daha fazla Ukrayna bayrağı vardı. Bir hafta içinde daha da fazla olacak. O halde sözde referandum nedir? 2 Donetsk bölgesi var mı? Ukrayna hareketi devam edecek." ifadelerini kullandı.

"BAYRAĞIMIZ HER YERDE OLACAK"

Ukrayna güçlerinin Liman şehrine girmelerine değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna bayrağı Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde. Orada hala çatışmalar sürüyor ancak orada herhangi bir sözde referandumdan eser yok. Ukrayna kendine geri dönecek. Hem doğuda hem güneyde ve şimdi ilhak etmeye çalıştıkları ve 2014'ten beri ilhak edilen Kırım. Bayrağımız her yerde olacak."

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi." açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya Zelenskiy
Asistan paniği

Asistan paniği
Milano'da modellik eğitimi

Milano'da modellik eğitimi
Aileyle birlikte araba da büyüdü

Aileyle birlikte araba da büyüdü
Kostümlü kutlama

Kostümlü kutlama
Fit Seda

Fit Seda
İrem'e nazar değdi

İrem'e nazar değdi
Bu dostluk 42 yıllık

Bu dostluk 42 yıllık
Tilki'nin ödülü Gencebay'dan

Tilki'nin ödülü Gencebay'dan
Sahnede yine ağladı

Sahnede yine ağladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes