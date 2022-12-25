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25 Aralık 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 09:00:00

Zelenskiy: Tüm Ukraynalı erkek ve kadınları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bazı askerlerin Rusya'ya esir düştüğünü belirterek, "Tüm Ukraynalı erkek ve kadınları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı devam eden savaş nedeniyle bazı vatandaşların Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kaldığını, bazı askerlerin de esir düştüğünü belirterek, "Tüm Ukraynalı erkek ve kadınları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'in 25 Aralık'ta Batı Hristiyan ülkelerinde kutlanan Noel Bayramı ile ilgili görüntülü kutlama mesajı paylaştığı belirtildi.

Paylaşımda, Ukrayna'da da milyonlarca insanın Neol Bayramı'nı 25 Aralık'ta kutladığını ancak savaş nedeniyle halkın zor şartlarda yaşadığını belirten Zelenskiy, "Ne yazık ki, bu yıl tüm bayramların acı bir tadı var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın aslında 8 yıldır sürdüğünü, inanç ve birlik içinde ülkenin özgürlüğü için savaşmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bu kışa dayanalım. Çünkü ne için savaştığımızı biliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu sene ülkesindeki insanların Noel Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutladıklarını, bazı Ukraynalıların esir olmaları veya ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı için çeşitli ülkelerde zor şartlarda bayramı kutladığını anlatan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalı erkek ve kadınları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarında Ukrayna'daki enerji altyapıları ağır hasar aldığı için elektrik kesintilerin sürdüğünü hatırlatarak, tüm zorluklara rağmen halkı bayramı kutlamaya davet etti.

Etiketler : rusya ukrayna savaş
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