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08 Haziran 2023 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 15:53:00

Zelenskiy, sel bölgesi Herson'u ziyaret etti

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu sular altında kalan Herson bölgesine ziyarette bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Herson'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında, Kahovka Barajı'nın vurulmasının sonuçlarını gidermeye ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlediğini belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, toplantıda, felaketin sonucu olarak bölgedeki operasyonel durum, su altında kalan bölgelerden halkın tahliyesi, barajın patlatılmasından kaynaklanan acil duruma müdahale ve sel basan bölgelere yaşam desteği gibi konuların ele alındığını aktardı.

Hasar tespitinin yapılması ve felaketten etkilenenlere tazminat ödenmesi için fon ayrılmasının önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Herson bölgesindeki işletmelerin kayıplarını veya yer değiştirmelerini telafi etmek için bir programın geliştirilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Herson'da halkın sel bölgelerinden tahliye edildiği geçiş noktasını ziyaret ettiğine dikkati çekerek, amaçlarının, insanların hayatlarını korumak ve mümkün olduğunca onlara yardım etmek olduğunu kaydetti.

Etiketler : ukrayna volodimir zelenskiy kahovka barajı herson
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