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Zelenskiy, Rusya'ya ait 3 Su-34 savaş uçağını düşürdüklerini belirtti
23 Aralık 2023 Cumartesi 14:38:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 14:38:00

Zelenskiy, Rusya'ya ait 3 Su-34 savaş uçağını düşürdüklerini belirtti

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus hava kuvvetlerine ait 3 Su-34 savaş uçağının Ukrayna ordusunca düşürüldüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, 3 Su-34 Rus savaş uçağının Ukrayna savunma güçlerince Herson bölgesinde düşürüldüğünü aktardı.

Söz konusu uçakların düşürülmesinden dolayı Ukrayna hava kuvvetlerine minnettar olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Güney yönünde, Herson bölgemizde, 3 Rus 'Sushka'yı (Su-34) aynı anda imha eden askerlerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Zeleneskiy, ülkesine yapılan hiçbir saldırının "karşılıksız" kalmayacağını kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rus savaş uçaklarının düşürülmesi ile ilgili yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

İgnat, güdümlü bombalarla yüklü Rus savaş uçaklarının Güney yönünde Ukrayna birliklerine saldırı düzenlemesi amacıyla çok yakın mesafede uçuş yaptıklarını aktararak, "İşgalcilerin bu tür başarısızlıkla sonuçlanan riskleri daha fazla alacağını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İgnat, Rus ordusuna ait 3 savaş uçağının birden vurulmasını "önemli bir olay" olarak niteledi.

Etiketler : volodimir zelenskiy su34 savaş uçağı rusya
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