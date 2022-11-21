VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Endonezya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde 162 kişi hayatını kaybetti
Soylu ve Özer'den şehit öğretmenin ailesine taziye ziyareti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Karkamış'taki terör saldırısı için taziye mesajı
Zelenskiy, Rusya'nın terör devleti ilan edilmesini istedi
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte haftanın yalan haberleri
TSK misliyle karşılık veriyor: Şehit isimleri obüs mermisinde
Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Yakın takibe aldılar! AKINCI TİHA'da kullanılacak
Mısır'dan Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonl...
Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı
Fitch Ratings'ten ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonası eleme grubundan çıkma hedefinde
Ukrayna'da barış mümkün mü?
Tutankamon'un hazineleri, mezarının keşfedilişinin 100. yılında tek müzede toplanıyor
PKK sözcülüğüne soyundular!
Samsun Üniversitesi'nden büyük başarı
NATO'dan kritik Türkiye açıklaması
ABD'li vekilden skandal iftira!
Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması imzalandı
Arnavutluk'ta meydana gelen sellerde iki kişi hayatını kaybetti
21 Kasım 2022 Pazartesi 20:40:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 20:40:00

Zelenskiy, Rusya'nın terör devleti ilan edilmesini istedi

Kaynak: AA

ABONE OL

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulu'na video konferansla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın "terör devleti ilan edilmesini" istedi.

Zelenskiy, NATO-PA üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Milyonlarca insanımızın hayatını direkt tehlikeye atan Rusya, kışın ısınma, elektrik ve su ihtiyaçlarımızı kesmeye yönelik, enerji altyapılarımıza saldırılar düzenliyor. Sizler için doğru olan parlamentolarınızda Rusya'yı terör devleti olarak tanımanız olacaktır" dedi.

Ukrayna'daki nükleer tesislerde tehlikeli olabilecek herhangi bir saldırının tüm ulusları etkileyeceğini, bunun önlenmesinin herkesin çıkarına olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Tüm ulusların, herhangi bir Rus füzesine veya sabotajına karşı altyapı tesislerinde garantili korumaya ihtiyacı vardır" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın AB ve NATO ile olan ilişkilerine de değinen Zelenskiy, "Ukrayna henüz AB ve NATO'nun tam bir parçası olmasa da hepinizin ait olduğu değerler topluluğunun her zaman bir parçası olmuş ve olacak olan insanlar adına size sesleniyorum. Vatandaşlarınızın çoğunluğu Ukrayna'nın AB ve NATO'ya tam üye olarak katılımını destekliyor. Ben de Ukrayna Devlet Başkanı olarak Ukrayna'nın Avrupa'dan ayrılmasının haksız ve doğal olmadığını düşünüyorum. Bu ayrılığın devam etmesine izin vermeyeceğim" açıklamasında bulundu.

Ülkesine yeterli miktarda uçaksavar ve füze savunma sistemi yardımının yapılmasını talep eden Zelenskiy, "Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesini ve Rusya'nın terör tohumları ekmek için yeni yollarını aramasına izin verilmemesini" istedi.

Etiketler : İspanya NATO Zelenskiy
Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"
Alışverişte panik! Aşk yok, iş var...

Alışverişte panik! Aşk yok, iş var...
"Güzellik yarışmasına katılmam yanlıştı"

"Güzellik yarışmasına katılmam yanlıştı"
İtalya'da çok güzel hareketler

İtalya'da çok güzel hareketler
Kendi markasına mankenlik yaptı

Kendi markasına mankenlik yaptı
Konserlere devam

Konserlere devam
Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok

Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok
Ünlü isimden şiddet açıklaması

Ünlü isimden şiddet açıklaması
Evlilik ve kızları sakinleştirdi

Evlilik ve kızları sakinleştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX