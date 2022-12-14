Zelenskiy, 184 Ukraynalı sporcunun öldüğünü açıkladı

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14 Aralık 2022 Çarşamba 20:45:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 20:45:00

Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları sonucu 184 Ukraynalı sporcunun öldüğünü açıkladı

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle bugüne kadar 184 Ukraynalı sporcunun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (İOC) Başkanı Thomas Bach ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Savaş nedeniyle yaşamını yitiren Ukraynalı sporcular hakkında Bach'a bilgi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Şubat ayından bu yana Rusya'nın eylemleri sonucunda 184 Ukraynalı sporcu öldü. Ayrıca Rusya, sporu propaganda amacıyla da kullanıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'da savaş sırasında hasar gören spor altyapılarının onarılması konusunu da görüştüklerini aktardı.

Rusya'ya spor alanında kısıtlama uygulanması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Terörist bir devlet için adil bir yanıt ancak uluslararası arenada tam bir tecrit olabilir, bu özellikle uluslararası spor etkinlikleri için geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : zelenskiy rusya ukrayna
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