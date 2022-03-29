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29 Mart 2022 Salı 23:49:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 23:52:00

Zelenskiy: Görüşmeler pozitif değerlendirilebilir

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini söyledi.

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif olarak adlandırılabilir ama bu izlenimler Rusya'nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor.

- Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok.

- Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir.

Etiketler : Zelenskiy rusya ukrayna görüşme
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