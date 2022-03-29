Zelenskiy: Görüşmeler pozitif değerlendirilebilir
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini söyledi.
Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif olarak adlandırılabilir ama bu izlenimler Rusya'nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor.
- Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok.
- Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir.