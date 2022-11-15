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15 Kasım 2022 Salı 19:42:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 19:42:00

Zelenskiy: Rusya enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenledi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın ülkesine yönelik bugünkü füze saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Füze saldırıları neticesinde Ukrayna'nın enerji sisteminin devre dışı kaldığını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı yapıldı" dedi.

Daha 20 füze saldırısının düzenlenebileceğini söyleyen Zelenskiy, bu nedenle halka sığınaklarda kalma çağırısında bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın söz konusu saldırılarla hedefine ulaşamayacağını vurguladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama meydana geldi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yerleşimin olduğu iki binanın vurulduğunu söyledi.

Kiev'in ardından Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Etiketler : Zelenskiy füze saldırıları Ukrayna
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