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14 Mart 2023 Salı 22:16:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 22:16:00

Zelenskiy: Rus saldırganlığının ilk günlerinden itibaren İzlanda Urayna'yı destekliyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile görüştüğünü belirterek, Rus saldırılarının ilk günlerinden itibaren Reykjavik'in aktif şekilde Ukrayna'yı desteklediğini söyledi.

Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Jakobsdottir ile görüşmesinde "Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçları nedeniyle adalet önüne çıkarılmasına ilişkin çalışmaların" ele alındığını belirtti.

Görüşmede Ukrayna'nın "barış formülü" ve yeniden inşa edilmesi konularını tartıştıklarını aktaran Zelenskiy, "İzlanda'nın yeşil enerji alanındaki deneyimini kullanma olasılıklarına odaklandım ve İzlandalı firmaları ülkemizdeki ilgili projelere yatırım yapmaya davet ettim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinin tüm ortak ve müttefiklerinin desteklerinin önemli olduğunun altını çizerek, "Rus saldırganlığının ilk günlerinden itibaren Reykjavik aktif bir şekilde Ukrayna'yı destekliyor." değerlendirmesini paylaştı.

Ayrıca Zelenskiy, İzlanda'nın siyasi, mali, insani ve diğer alanlarda sağladığı desteklerini takdir ettiklerini bildirdi.

Etiketler : Zelenskiy Ukrayna sosyal medya

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