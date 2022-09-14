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14 Eylül 2022 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 15:36:00

Zelenskiy Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine geldi.

Zelenskiy'nin ziyareti öncesi Ukrayna güçleri İzyum şehrinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

    Şehre gelen Zelenskiy, İzyum Şehir Konseyi binası önünde Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.

    Rusya ile savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra milli marş eşliğinde Ukrayna bayrağı göndere çekildi.

    Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi.

    Kırım sakinlerinin 8 yıldır büyük bir trajedi yaşadığını dile getiren Zelenskiy, "Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok. Gerçeğin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz. Bu demek oluyor ki (Kırım'a) geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz." ifadelerini kullandı.

    AA muhabirinin, İzyum'a geldiğinde neler hissettiği yönündeki sorusuna Zelenskiy, şu yanıtı verdi:

    "Devlet Başkanı olmadan önce buradaydım. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Burada sürpriz yok ve benim için şok değil. Buradaki görüntü şoke edici ama benim için değil. Çünkü aynı görüntüyü ilk işgal edilen yerlerden Buça'da görmeye başlamıştık. Burada da aynı. Yok edilmiş binalar, öldürülen insanlar. Ne söyleyebilirim, bu gerçek tarihimizin ve bugünün modern Rus ulusunun bir parçası. Onlar yaptılar. Sadece onlar."

    Zelenskiy, daha sonra askerler ve İzyumlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Törende, Ukrayna Kara Kuvetleri Komutanı Oleksandar Syrskiy, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak , Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo da hazır bulundu.

    Etiketler : Zelenskiy İzyum şehri Ukrayna güçleri
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