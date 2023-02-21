Zelenskiy: Putin'in konuşmasını Herson'a saldırılar sürdüğü için dinlemedim

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa seslenişini değerlendiren Zelenskiy, "Ne diyebilirim. Onun hitabını izlemedim çünkü o anda Herson'da saldırılar sürüyordu. 21 kişi yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Putin'in, "ABD'nin test etmesi halinde Rusya'nın da nükleer silahları test edeceğine" ilişkin açıklamasını da yorumlayan Zelenskiy, "Biz yetişkiniz. Bu kişi (Putin) önce bir tür korkutma kararı aldı ve ardından bunu ABD'den gelen bazı mesajlarla ve benzeri şeylerle ilişkilendirdi. Bu her zaman oluyor. Cidden kimse bunlara aldırış etmiyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna liderinin ülkesinin yıkımına, askerlerinin ve sivillerin katledilmesine yol açtığını savunan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hakkında da yorum yapan Zelenskiy, "Sayın Berlusconi... Onun evi her gün roketlerle bombalanmadı ve tanrıya şükür Rusya'dan onun ortağı bir tankla bahçesine girmedi, akrabalarını ve arkadaşlarını yok etmedi" diye konuştu.

Zelenskiy, bu trajedinin İtalya'da asla yaşanmamasını ve kimsenin bunu yaşamamasını dilediğini vurguladı.

Telegram kanalından da paylaşım yapan Zelenskiy, "İtalya ile ortak barışın değerine ilişkin ortak görüşü paylaşıyoruz. Bu nedenle, birlikte Rus terörünü, bu tamamen sebepsiz ve saldırgan Rus savaşını mümkün olan en kısa sürede durdurmaya çabalıyoruz" ifadesini kullandı.