VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
1476 çocuk kimlik doğrulaması sonrasında ailesine teslim edildi
Elbistan'da ''Konteyner Çarşı'' açılıyor
İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Zelenskiy: Putin'i önünde sonunda yakınındakiler öldürecek
Depremzede çiftin nikahı Konya'da kaldıkları yurtta kıyıldı
Bakan Koca: Osmaniye ve Gaziantep'te şebeke suyu içilebilir
1 milyon 25 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandı
Banka hesapları tehlikede: Yapay zekayla güvenlik sistemi atlatıldı
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti yeni alanda yapılacak
DASK'tan deprem bölgesi için "avans ödemesi" hizmeti
Adıyaman'da depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor
Başkan Erdoğan'a Adıyaman'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi
Çin, ABD keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki gösterdi
Motoru arızalanan eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı
İstanbul'da öğrencilerin yaptığı sobalar deprem bölgesine gönderildi
Kaçak hafriyat dökümüne 819 bin lira ceza
Putin'den ABD'li sinema oyuncusu Steven Seagal'a dostluk nişanı
İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı, 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Hatay'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
Endonezya, Hatay'da kurduğu sahra hastanesiyle 2 binden fazla kişiye hizmet verdi
Amasya'da iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı
Ukrayna: Rusya'nın 81 saldırısını püskürttük
Bakan Nebati: 8 bin 612 hasar dosyası için 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi
27 Şubat 2023 Pazartesi 22:23:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 22:23:00

Zelenskiy: Putin'i önünde sonunda yakınındakiler öldürecek

Kaynak: TRT haber / Independent

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir gün kendi yakın çevresinin öldüreceğini iddia ederek, "Yırtıcı hayvanlar yırtıcı hayvanları yutacak" dedi.

The Times'a göre bu yorumlar Ukrayna yapımı Year (Yıl) adlı bir belgeselde yer alıyor.

Bu ifadeler, Rus lider Putin'in halkına, Ukrayna'nın savaşı kazanması halinde bir ulus olarak hayatta kalamayacakları uyarısında bulunmasıyla aynı zamanda geldi.

Zelenskiy belgeselde, "Putin rejiminin kırılganlığının[Rus]devleti içinde hissedildiği bir an kesinlikle gelecek. Ve o zaman yırtıcı hayvanlar yırtıcı hayvanları yutacak. Bir katili öldürmek için bir neden bulacaklar" dedi.

Ancak analistler, Putin'in yakın çevresindeki sertlik yanlılarının, konumlarını Putin'e borçlu oldukları için ona karşı hareket etmelerinin pek muhtemel görünmediğini söylüyor.

Putin yakın zamanda NATO'nun nükleer kapasitesini dikkate almaktan başka çaresi olmadığını iddia etmiş ve ABD liderliğindeki askeri ittifakı "eski Sovyetler Birliği ve Rusya'yı dağıtmayı" istemekle suçlamıştı.

"UKRAYNA BAYRAĞINI UKRAYNA'NIN HER KÖŞESİNE GERİ GETİRECEĞİZ"

Zelenskiy pazar günü yaptığı açıklamada, savaşın sona ermesinin bir adımının Kırım Yarımadası'nın Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi olacağına inandığını ifade etti.

Ukraynalı lider Twitter'da şöyle yazdı:

"Burası bizim toprağımız. Bizim halkımız. Bizim tarihimiz. Ukrayna bayrağını Ukrayna'nın her köşesine geri getireceğiz."

"PUTİN ORDUSUNUN UKRAYNA'YI DİZE GETİRME KABİLİYETİNE FAZLA GÜVENİYOR"

CIA Başkanı William Burns ise Putin'in, ordusunun Ukrayna'yı dize getirme kabiliyetine "fazla güvendiğini" söyledi. Burns, Putin'in "zamanı kendi lehine kullanabileceğine, Ukraynalıları ezebileceğine, Avrupalı müttefiklerini yıpratabileceğine ve önünde sonunda siyasi yorgunluğun bastıracağına" inandığını ifade etti.

CBS'in Face the Nation programında konuşan Burns, "Putin bir noktada, Rusya'nın bazı en yoksul bölgelerine gelen tabutlarla birlikte, artan bedellerle de yüzleşmek zorunda kalacak" diye ekledi.

Etiketler : Zelenskiy Putin rusya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX