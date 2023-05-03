03 Mayıs 2023 Çarşamba 19:07:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 19:07:00
Zelenskiy: Putin'e saldırmıyoruz, kendi bölgemizde savaşıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kremlin üzerindeki İHA'yla ilgili "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Putin'e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık" dedi.
Ayrıntılar geliyor..
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