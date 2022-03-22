22 Mart 2022 Salı 22:20:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 22:20:00
Zelenskiy NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
Reuters, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne videokonferans ile katılacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor..
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