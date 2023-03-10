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10 Mart 2023 Cuma 19:14:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 19:14:00

Zelenskiy: Kuzey Akım'daki sabotajla ilgimiz yok

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarındaki sabotajla hiçbir ilgileri olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i kabul etti. Zelenskiy ile Marin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Zelenskiy, Rus ordusunu, "Ukrayna'da savaş suçları işlemekle" suçladı ve Rusya'ya karşı uluslararası bir mahkeme kurulması gerektiğini dile getirdi. Zelenskiy, Rusya'ya yönelik küresel yaptırımların sürdürülmesi ve artırılması gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın yeni silah üretme imkanlarının kısıtlanması gerektiğini savunan Zelenskiy, ülkesinin NATO ile entegrasyonu sürecini de değerlendirdi. Zelenskiy, NATO'dan garantiler talep ettiklerini kaydederek "Ukrayna, İttifak'a katılmadan önce bile NATO'dan güvenlik garantileri bekliyor." dedi.

Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarındaki sabotaj konusuna değinen Zelenskiy, "Kuzey Akım'a gelince, onunla hiçbir ilgimiz yok." diye konuştu.

"FİNLANDİYA'NIN UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRECEK"

Marin ise savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın oluşturduğu barış formülünü desteklediklerini belirterek "Kalıcı bir barış, Avrupa ve Avrupa-Atlantik ailesine barış ve refah sağlayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'ya bugüne kadar 13 silah destek paketi sağladıklarına işaret eden Marin, yakında bir yardım paketinin daha onaylanacağını dile getirdi. Marin, "Bugün askeri desteğimiz 750 milyon avroya ulaşıyor ve Finlandiya'yı Ukrayna'ya en büyük silah tedarikçilerinden biri yapıyor." dedi.

Ülkesinin Ukrayna'ya olan desteği sürdüreceğini aktaran Marin, "Ukrayna, Avrupa değerleri için ön saflarda savaşıyor." diye konuştu.

Etiketler : kuzey akım rusya nato

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