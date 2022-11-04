VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99
Biden: Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu kazanırsa beni azledecekler
Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli rolüne' vurgu
İşten çıkarmalara başlayan Twitter, ofislerini geçici olarak kapattı
Ovit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek tüpten sağlanıyor
Zelenskiy kritik altyapıların korunmasına ilişkin kararname imzaladı
Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!
Bakan Kurum: Şu an sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımız var
Musk'tan 'Twitter' açıklaması: Gelirinde büyük düşüş yaşandı
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Bakan Koca, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ile ilgili acı haberi duyurdu
KKTC'den ABD'nin 'Kıbrıs' açıklamalarına tepki: Çözüm beyanları inandırıcı değil
Altun: Dezenformasyondan arınmış bir kamusal alana ihtiyacımız var
Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor
Putin: Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
“Yunus Çocuk” vizyon için gün sayıyor
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
AB, Belçika'da binlerce sığınmacının sokağa terk edilmesiyle ilgili sessizliğini koruyor
Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını bildirdi
Rumlar Akdeniz'deki 2 ayrı parselde yeni sondaj planlıyor
"Türkiye tahıl koridorunun insanlık için hayati olduğu kanaatiyle hareket etmektedir"
"Ulaşamadığımız tek bir kadının kalmaması için tüm Türkiye'de her bir hanenin kapısını çalıyoruz"
04 Kasım 2022 Cuma 20:24:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 20:24:00

Zelenskiy kritik altyapıların korunmasına ilişkin kararname imzaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkede son dönemlerde Rus güçlerin saldırılarının hedefinde olan kritik altyapı tesislerinin korunmasının güçlendirilmesine ilişkin kararname imzaladığı açıklandı.

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, ülke genelindeki kritik altyapıların korunması yönünde devlet politikasının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Söz konusu kararnamenin Ukrayna Meclisi tarafından da kabul edildiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırıları sürerken ülkedeki enerji ve diğer kritik altyapıların güvenliğinin hükümet için öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kararnameye göre ülkedeki tüm kritik altyapıların güvenliğinden Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi sorumlu olacak ve gereken tedbirler söz konusu kurum tarafından alınacak.

Etiketler : Ukrayna Zelenskiy kararname
Kafa karıştıran poz

Kafa karıştıran poz
Kızımla reklamda oynamam

Kızımla reklamda oynamam
En iyi 5 sesten biriyim

En iyi 5 sesten biriyim
Tarkan'dan tebrik geldi

Tarkan'dan tebrik geldi
"Ersay Üner Cover"ı

"Ersay Üner Cover"ı

Oğluşuyla ilk doğum günü

Oğluşuyla ilk doğum günü
Yeni aşkı ‘Kurt Adam'

Yeni aşkı ‘Kurt Adam'
ABD turnesi başladı

ABD turnesi başladı
15'inci yıla Türkiye turu

15'inci yıla Türkiye turu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX