Zelenskiy, Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi ile Kiev'de bir araya geldi

Zelenskiy, Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi ile Kiev'de bir araya geldi

Görüşmede G7'nin Ukrayna deklarasyonunun geliştirilmesinde güvenlik garantilerine ilişkin ikili bir anlaşma için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Asya'daki kilit ortağımız olmaya devam ettiği ve Ukrayna'yı desteklediği için Japonya'ya minnettarım." ifadesini kullandı.

Japonya'nın Kiev Büyükelçiliği Hayaşi'nin bugün Kiev'e geldiğini açıkladı.

Hayaşi'nin ziyareti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmasıyla dikkati çekiyor.