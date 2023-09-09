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09 Eylül 2023 Cumartesi 16:52:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 16:52:00

Zelenskiy, Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi ile Kiev'de bir araya geldi

Kaynak: AA

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede G7'nin Ukrayna deklarasyonunun geliştirilmesinde güvenlik garantilerine ilişkin ikili bir anlaşma için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Asya'daki kilit ortağımız olmaya devam ettiği ve Ukrayna'yı desteklediği için Japonya'ya minnettarım." ifadesini kullandı.

Japonya'nın Kiev Büyükelçiliği Hayaşi'nin bugün Kiev'e geldiğini açıkladı.

Hayaşi'nin ziyareti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmasıyla dikkati çekiyor.

Etiketler : ukrayna japonya zelenskiy
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