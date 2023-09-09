Zelenskiy, Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi ile Kiev'de bir araya geldi
Kaynak: AA
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi ile görüştüğünü belirtti.
Görüşmede G7'nin Ukrayna deklarasyonunun geliştirilmesinde güvenlik garantilerine ilişkin ikili bir anlaşma için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Asya'daki kilit ortağımız olmaya devam ettiği ve Ukrayna'yı desteklediği için Japonya'ya minnettarım." ifadesini kullandı.
Japonya'nın Kiev Büyükelçiliği Hayaşi'nin bugün Kiev'e geldiğini açıkladı.
Hayaşi'nin ziyareti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmasıyla dikkati çekiyor.
- Azerbaycan duyurdu: Ermenistan'ın Karabağ provokasyonu önlendi
- Ukrayna, Karabağ'da sözde seçim yapan Ermenistan'ı kınadı
- Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru duyurusunu yaptı
- Zelenskiy, Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi ile Kiev'de bir araya geldi
- Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi kınadı
- ABD Dışişleri Bakanlığı, kutsal metinlere saygısızlığı "iğrenç" olarak niteledi