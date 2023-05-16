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16 Mayıs 2023 Salı 23:11:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 23:11:00

Zelenskiy: İlave hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesini savunmak için ilave hava savunma sistemleri ve füzelere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zelenskiy, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesine çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın öldürme kabiliyetini geliştirmek için çok çalıştığını, Ukrayna'nın ise halkını ve hava savunma sistemini geliştirmesine yardımcı olan tüm ülkeleri ve liderlerini korumak için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'yı savunmak için ilave hava savunma sistemlerine ve füzelere ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Ayrıca savaş uçaklarından daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunlar olmadan hiçbir hava savunma sistemi mükemmel olmayacaktır" dedi.

Etiketler : Zelenskiy Ukrayna hava savunma sistemleri
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