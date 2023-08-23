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Zelenskiy: Herhangi bir birlik üyelik için topraklarımızı değişmeyiz
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23 Ağustos 2023 Çarşamba 23:51:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 23:51:00

Zelenskiy: Herhangi bir birlik üyelik için topraklarımızı değişmeyiz

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu belirterek, "Kırım ve geçici olarak işgal edilen diğer tüm Ukrayna toprakları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı herhangi bir birlik üyeliğine değişmeyiz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgütün katılımıyla gerçekleşen Kırım Platformu 3. Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Zelenskiy, Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklediğini, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) ve diğer kıtalardaki ülke liderleri ile etkileşim halinde olduğunu dile getirdi.

Bu görüşmelerde "barış formülü", silah sevkiyatı ve hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gibi konuların ele alındığını aktaran Zelenskiy, Danimarka ile 19 F-16 uçağı konusunda net bir anlaşma sağlandığını ve bu uçakların teslimatının birkaç aşamada gerçekleşeceğini, bunun için de pilotların gerekli eğitim sürecinden geçeceğini ve gerekli altyapının inşa edileceği bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun askeri teçhizata ihtiyacı olduğunu belirterek, "Güneydeki cephede durum basit değil. Burada her yer mayınlanmış. Askerlerimiz, az sayıda olan zırhlı araçları kaybetmemek için yürüyerek ilerliyor. Stokumuz yeterli olsaydı risk edebilirdik." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın, NATO üyeliği için Kırım dahil Rusya tarafından ilhak edilen topraklardan vazgeçmesi ihtimalini değerlendiren Zelenskiy, Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu belirterek, "Kırım, Ukrayna'dır. Kırım ve geçici olarak işgal edilen diğer tüm Ukrayna toprakları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı herhangi bir birlik üyeliğine değişmeyiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : rusya ukrayna kırım zelenskiy
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