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11 Ekim 2022 Salı 20:40:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 20:40:00

Zelenskiy, hava savunma sistemleri ile yeterli miktarda mühimmat talep etti

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi'ne katılan ülkelerin liderlerini Ukrayna'ya sadece hava savunma sistemleri değil, aynı zamanda onlar için yeterli miktarda mühimmatı da sağlamaya çağırdı.

Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından olağanüstü toplanan ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerine hitap etti.

Video konferans ile düzenlenen zirvede konuşan Zelenskiy, Rus güçlerinin özelikle son iki gündür ülkesine seyir füzeleri ve İran üretimi Şahid kamikaze İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) yoğun saldırıları düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının daha güvenilir hale getirilmesi için etkili hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını aktararak, "Ukrayna yeterli sayıda modern ve etkili hava savunma sistemleri aldığında, Rus terörünün kilit unsuru olan füze saldırıları durdurulacak" dedi.

Ukrayna'ya bugüne kadar silah yardımı sağlayan ülkelerin liderlerine teşekkür eden Zelenskiy, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi konusunda ABD Başkanı Joe Biden'e hitap ederek, "Sayın Başkan, bunların kademeli bir savunma sistemi oluşturmamızı sağlayacak orta ve uzun menzilli sistemlerin olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı son dönemlerde düzenlediği saldırılarda İHA'ları da aktif olarak kullandığına dikkati çekerek, Ukrayna güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre Rusya'nın 2 bin 400 İran üretimi Şahid kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA) aldığını iddia etti.

Rusya'yı bugün sadece Ukrayna değil, Avrupa'nın da enerji güvenliğine karşı "terör" eylemleri düzenlemekle suçlayan Zelenskiy, Rusya'nın eylemlerine "simetrik olarak" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, ülkelerimizin enerji istikrarına saldırdığında onun enerji sektörünü yaptırımlarla engellemeli. Rus petrol ve gaz ticareti gelirlerinin istikrarını bozmalıyız. Rusya'dan petrol ve gaz ihracatı için katı bir fiyat tavanı gerekiyor, terör devleti için sıfır kar"

"PUTİN İLE DİYALOG OLMAZ"

Putin ile diyalog kurmasının imkansız olduğunu belirten Zelenskiy, "Geleceği olmayan Rusya'nın bu lideriyle diyalog olamaz. Şimdi bir kişi barışı engelliyor ve bu kişi Moskova'da" dedi.

Etiketler : Zelenskiy Putin Rus güçleri
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