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20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:50:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:50:00

Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hiroşima'da

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın Hiroşima kentine geldi.

Devlet Televizyonu NHK'nın haberine göre Zelenskiy, Fransa'ya ait bir uçakla, yerel saatle 15.30'da Hiroşima Havalimanı'na indi.

Zelenskiy Twitter mesajında, "Japonya. G7. Ukrayna'nın ortakları ve dostları ile önemli toplantılar. Zaferimiz için güvenlik ve gelişmiş işbirliği. Barış bugün daha da yakınlaşacak." ifadelerini kullandı.

Volodimir Zelenskiy liderlerle bir araya gelerek, Rusya'nın saldırıları karşısında, G7 ülkelerinin Ukrayna ile mevcut dayanışmasını pekiştirmeyi hedefleyecek.

Zelenskiy'in zirve marjında ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Zirvenin son gününde Zelenskiy'nin bizzat katılımıyla G-7 liderleri arasında Ukrayna konulu bir oturum düzenlenmesine karar verildiği" kaydedilmişti.

Söz konusu ziyaretle Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisini gerçekleştirmiş oldu.

Japonya'nın ev sahipliğinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katıldığı zirve 21 Mayıs'ta sona erecek.

Zirveye, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davet edilmişti.

Etiketler : volodimir zelenskiy g7 liderler zirvesi japonya
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