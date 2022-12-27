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Zelenskiy: Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor
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27 Aralık 2022 Salı 01:03:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 01:03:00

Zelenskiy: Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk tarafında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Orada durum zor, acı verici" ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini belirten Zelenskiy, Rus güçlerine karşı mücadele verdikleri için Ukrayna savunma kuvvetlerine teşekkür etti.

Rus kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde elektrik kesintilerin sürdüğünü, 9 milyona yakın insanın elektriksiz kaldığını dile getiren Zelenskiy, enerji tesislerinin onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun önümüzdeki günlerde ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları düzenleme ihtimalinin olduğuna dikkati çekerek, "Hava savunması (sistemleri) hazırlanıyor, devlet hazırlanıyor ve herkes hazırlanmalı. Lütfen sirenlere dikkat edin" dedi.

Etiketler : Zelenskiy Ukrayna sıcak çatışma
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