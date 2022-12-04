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Zelenskiy: Bir varil Rus petrolünün fiyatı 30 dolara kadar indirilmeli
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04 Aralık 2022 Pazar 00:39:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 00:39:00

Zelenskiy: Bir varil Rus petrolünün fiyatı 30 dolara kadar indirilmeli

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasını eleştirdi. Bir varil Rus petrolünün fiyatının 30 dolara kadar indirilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, dün verilen karardan memnun kalmadıklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslendi.

Son dönemde Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşanan çatışmaları "en sıcak" olarak değerlendiren Zelenskiy, şunları söyledi:

"Donetsk bölgesinde, Bahmut, Soledar (buralardaki durum), daha önce olduğu gibi şimdi de en sıcak, en acı verici. Çocuklarımıza (Ukraynalı askerlere) bu yönde yardımcı olmak için her şeyi yapıyoruz. Savunmayı orada tutan kahramanlarımız, oradaki herkes en büyük teşekkürü hak ediyor."

"BİR VARİL RUS PETROLÜNÜN FİYATI 30 DOLARA KADAR İNDİRİLMELİ"

Zelenskiy, Avrupa Birliği ülkelerinin 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştıklarını hatırlatarak, bu fiyatın daha da aşağı inmesi gerektiğini kaydetti.

Bir varil Rus petrolünün fiyatının 30 dolara kadar indirilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, dün verilen karardan memnun kalmadıklarını ifade etti.

Etiketler : Ukrayna Zelenskiy Rus petrolü
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