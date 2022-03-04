VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' açıklaması
Zelenski'den AB'ye çağrı: Sessiz kalmayın
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
G7 ülkelerinden Rusya'ya yaptırımlara devam kararı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
Milli Savunma Bakanlığı Tatvan şehitlerini andı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı
Türkiye'de 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
İngiltere'de marketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor
Trenlerde HES zorunluluğu kalktı, maske zorunluluğu sürüyor
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
'Almanya-Türkiye arasında güçlü ortaklık' vurgusu
BMGK, acil toplanıyor!
Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
Putin: Ukrayna ile hafta sonu üçüncü tur görüşmeleri yapılacak
"Türkiye'nin cazibesi artacak"
Rusya vanayı kapadı mı?
"ABD Ukrayna'yı kışkırtıyor"
2022 yılı fitre miktarı belli oldu
Putin'den dünyaya çağrı: İlişkileri normalleştirin
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Dengeler Türkiye'nin lehine değişiyor!
Canlı yayında 2 nokta bombalandı
04 Mart 2022 Cuma 22:21:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 22:23:00

Zelenski'den AB'ye çağrı: Sessiz kalmayın

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Tiflis, Paris, Lyon, Bratislava, Frankfurt, Vilnius ve Prag kentlerinde yapılan Ukrayna'ya destek mitinglerine video konferans yöntemiyle hitap etti.

7 kentte meydanlarda Ukrayna'yı desteklemek için toplanan göstericilere dev ekranlardan seslenen Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinden hayatını kaybedenlerini rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Avrupa toplumuna Ukrayna'ya destek vermeye çağrısında bulunan Zelenskiy, "Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum; sessiz kalmayın. Sokaklara çıkıp Ukrayna'yı desteklemenizi, çabalarımızı ve mücadelemizi desteklemenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Bugün Ukrayna'nın "ayakta" durabilmesinin Avrupa için son derece büyük önem taşıdığını vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Çünkü Ukrayna, kendi ayakları üzerinde durmazsa Avrupa da ayakta duramaz. Biz düşersek, siz de düşersiniz. Bu yüzden lütfen sessiz kalmayın, buna göz yummayın. Ukrayna'yı desteklemek için dışarıya çıkın ve eğer kazanırsak, eminim ki kazanacağız, bu tüm demokratik dünyanın zaferi olacak, özgürlüğümüzün zaferi olacak, ışığın karanlığa, özgürlüğün köleliğe karşı zaferi olacak. Ve eğer kazanırsak, biz de Avrupa kadar müreffeh olacağız ve Avrupa, bu şanlı zaferle daha da huzurlu olacak."

- "Dost ülkemizin yanında durmak Gürcü ulusunun onurudur"

Zelenskiy'nin ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de Tiflis'te Ukrayna'yı desteklemek için toplananlara video konferans yoluyla konuştu.

Bugün Gürcü halkın, dost ve kardeş Ukrayna halkının yanında olduğunu belirten Zurabişvili, "Dost ülkemizin yanında, özgürlük, bağımsızlık ve bir Avrupa geleceği için savaştığı anda durmak kültürümüzün, geleneğimizin ve Gürcü ulusunun onurudur. Başkan Zelenskiy'e desteğimi, desteğinizi buradan iletmek istiyorum. Sizler, bugün Gürcistan'ın itibarını temsil eden insanlarsınız." ifadesini kullandı.

Etiketler : Zelenskiy avrupa rusya
Ünlü yıldızlarla aynı sahnede

Ünlü yıldızlarla aynı sahnede
Açılış Ece'den kapanış Özge'den

Açılış Ece'den kapanış Özge'den
'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü

'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü
Şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Şüpheli sıfatıyla ifade verdi
İran'a set yolcusu

İran'a set yolcusu
Bahar etkinlikleri

Bahar etkinlikleri
Düğün öncesi operasyon

Düğün öncesi operasyon
Klip ayrılık getirdi

Klip ayrılık getirdi
Hacker şoku

Hacker şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER