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08 Eylül 2022 Perşembe 20:21:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 20:21:00

Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e "sürpriz" bir ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Blinken'ın Kiev ziyaretinin ABD'nin Ukrayna'ya desteğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı ekonomik ve savunma yardımlarına minnettar olduklarını dile getiren Zelenskiy, "Bunlar ABD'nin bizimle birlikte olduğunun çok önemli işaretleri. Bu, bizim için topraklarımıza geri dönebileceğimizin bir garantisidir. Ukrayna için yaptığınız her şey ve bugün bizimle birlikte durduğunuz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın "Ukrayna'ya yönelik işgalinin" 7 ayında olduğunu, savaşın bilançosunun artmaya devam ettiğini, binlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını, 13 milyon Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığını, tarihi şehirlerin harabeye döndüğünü belirtti.

Ukrayna güçlerinin ülkelerinin özgürlüğü için savaşmaya devam ettiğini aktaran Blinken, ABD'nin Kiev'i desteklemeye devam edeceğine vurgu yaptı.

Blinken, "Başkan (Joe Biden), gerektiği sürece Ukrayna halkını destekleyeceğimiz konusunda net. Bu mesajı Zelenskiy ve ekibine bugün, egemen ve bağımsız olarak kalan ve kalmaya devam edecek olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yineledim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'i ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı 675 milyon dolarlık yeni askeri yardım hakkında da bilgilendirdiğini ifade eden Blinken, "Ayrıca, Ukrayna ve NATO müttefiklerimizin birçoğunun yanı sıra potansiyel olarak gelecekte 'Rus saldırganlığı' riski altında olan diğer bölgesel güvenlik ortaklarımız dahil Ukrayna'nın18 komşusunun güvenliğini desteklemek için Dış Askeri Finansman kapsamında uzun vadeli yatırımlara 2,2 milyar dolar daha ayırma niyetimizi de bugün Kongre'ye bildiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, ziyareti kapsamında Rus güçlerinin saldırılarında yaralanan çocukların tedavi gördüğü Kiev'deki bir hastaneyi ziyaret etti, "Patron" ismi verilen ve savaşın sembollerinden olan mayın arama köpeğiyle de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca savaşın ilk haftalarında şiddetli çatışmalara sahne olan Kiev yakınlarındaki İrpin şehrini de ziyaret etti.

Etiketler : Zelenskiy ABD sosyal medya
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